بالفيديو: لبنانية الاصل تتوج ملكة جمال لكولومبيا

جهينة نيوز

توجت الكولومبية من أصل لبناني غبرييلا تافور نادر ملكة للجمال في بلادها بعد منافسة صعبة مع 26 متسابقة أخرى.

وتعود أصول الملكة إلى لبنان حيث أبويها هاجروا منذ القدم إلى كولومبيا، ويتحدر أهلها من بلدة شرتون اللبنانية وتقع في جبل لبنان.

وغبرييلا هي محامية أنهت الدراسة في جامعة لوس أنديس في كولومبيا وتبلغ 23 عاما وطولها حوالي 179 سنتمترا.

وتتحدث الملكة الكولومبية عدة لغات بطلاقة ومنها اللغة الإسبانية والإنجليزية والبرتغالية.

وأفادت موقع قناة "المستقبل" اللبنانية نقلا عن رئيس بلدية شرتون أن جالية لبنانية كبيرة تعيش في كولومبيا.