تخوف لدى التجار والمواطنين من إفقاد سوق البزورية رونقه التاريخي.. المحافظة: حجر اللبون في الشارع ليس أثرياً!

جهينة نيوز

نقلت مواقع التواصل الاجتماعي تخوف عدد من المواطنين والتجار من تعبيد شارع البزورية وإفقاد السوق رونقه التاريخي ذلك بعد ان قررت محافظة دمشق بازالة احجار الشارع معتبرين أن حجارة أرضيته الأثرية هي أبرز ما يميزه.

وأكدت محافظة دمشق أن حجر اللبون الذي يجري حالياً ترميمه في بعض مناطق العاصمة مثل سوق البزورية ليس أثرياً وتم تركيبه في الفترة بين 1987 – 1989.‏

وأكد بعض التجار في سوق البزورية أنهم لم يتلقوا أي بلاغ أو إنذار سابق يشير ببدء تلك الأعمال متستغربين من اختيار هذا التوقيت لبدء أعمال الترميم خاصة مع اقتراب عيد المولد النبوي وحاجة الناس لشراء الملبس والحلويات.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي أن أعمال الترميم تقتصر على فك حجر اللبون وتنظيفه وإعادة رصفه من جديد، مع تعويض نسبة اسهتلاكه التي تقدر فنياً بـ15%.

ولفتت المحافظة إلى أنه تم توقيع عقدين لتنفيذ أعمال التأهيل (زفت – لبّون – أرصفة) في 8 مواقع ضمن العاصمة كان أولها سوق البزورية ومنطقة المهاجرين، ضمن برنامج زمني محدد.

وجرى توقيع العقد الأول مع الشركة العامة للبناء والتعمير لصيانة وإصلاح حجر اللبون، والعقد الآخر مع الشركة العامة للطرق والجسور لصيانة وتزفيت عدد من الشوارع، دون ذكر قيمة العقدين.

وأضافت المحافظة أنه تمت مباشرة الأعمال في سوق البزورية، نظراً للوضع السيء لحجر اللبون ووجود هبوطات بالسوق، ما سبب إرباكاً وضرراً للمواطنين والزوار، مبيّنةً أن السوق لا يحتاج إلى إعادة تأهيل للبنى التحتية وخاصة الصرف الصحي.

وشكّل حفر الشوارع بمنطقة المهاجرين وسوق البزورية قبل يومين وإزالة حجارتها مفاجأة للمواطنين، حيث لم يعرفوا السبب كما أن المحافظة لم تذكر أي توضيح عن الموضوع.

وكانت محافظة دمشق اعلنت حسبما نقلت صحيفة الوطن اليوم أن تنفيذ أعمال التأهيل وصيانة الطرق في محافظة دمشق من “زفت ولبون وأرصفة ” يتم بناءً على خطط توضع من قبل المديريات المعنية اعتماداً على الكشوفات الفنية اليومية من قبل مهندسي الخدمات في مديريتي دوائر الخدمات و دمشق القديمة وطلبات لجان الأحياء و شكاوى المواطنين.

وأشارت المحافظة إلى أنه نظراً للنقص في اليد العاملة الفنية ذات الخبرة في صيانة حجر اللبون ضمن ورشات المحافظة قامت محافظة دمشق بإبرام عقد لصيانة واصلاح حجر اللبون في كل أنحاء دمشق مع الشركة العامة للبناء و التعمير وإبرام عقد مع الشركة العامة للطرق والجسور لصيانة وتزفيت عدد كبير من شوارع محافظة دمشق.