هل سينضم نيمار لريال مدريد؟

جهينة نيوز

بدأ نادي ريال مدريد التسريع في عملية التعاقد مع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان ، ويجهز الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة لضم اللاعب ، خاصة بعد ظهور أنباء تشير إلى إمكانية فرض عقوبات كبيرة على فريقه من قبل الاتحاد الأوروبي.

وسيعتمد الفريق الملكي على التقارير القوية التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي ، قد يحرم باريس سان جيرمان من المنافسة في البطولات القارية ، بسبب اختراقه قواعد اللعب المالي النظيف.

يذكر أن البرازيلي نيمارأحد الأهداف التي يسعى إليها الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد منذ عدة مواسم ، وزادت رغبته في ضمه بعد رحيل كريستيانو رونالدو في الصيف المقبل.