تركيا تعلق على تصريحات النائب العام السعودي حول مقتل خاشقجي :"لم نقتنع"!

الخميس, 15 تشرين الثاني 2018 الساعة 14:10 | سياسة, عالمي

تركيا تعلق على تصريحات النائب العام السعودي حول مقتل خاشقجي :

جهينة نيوز

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الى ضرورة الكشف عن مكان جثة خاشقجي وقال: "لا تزال هناك أسئلة بلا إجابات عن مكان جثة خاشقجي".

واضاف اوغلو "سنواصل التعاون مع المجتمع الدولي في قضية خاشقجي" واوضح انه "ينبغي محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي وفقا للقوانين التركية" مؤكدا: "لم نقتنع ببعض تصريحات النائب العام السعودي".

وقال وزير خارجية تركيا إن "الفريق المكون من 15 فردا الذي شارك في قتل خاشقجي يجب محاكمته في تركيا".

وأضاف: "الإجراءات التي أعلنها النائب العام السعودي إيجابية لكنها ليست كافية".

وتسائل: تم اعتقال 18 شخصاً فكيف تم طلب الإعدام بحق 5 فقط؟


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