حكم مباراة نسي عملته المعدنية فماذا فعل؟

جهينة نيوز

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارًا بإيقاف أحد الحكام لمدة 3 أسابيع، بعد نسيانه إحضار العملة المعدنية إلى الملعب، واعتماده على طريقة بديلة غير تقليدية لإجراء القرعة.

الحكم، ويدعى دافيد ماكنمارا، كان يدير إحدى المباريات في دوري النساء، واكشف أنه نسى العملة المعدنية لحظة إجراءه القرعة بين قائدتي الفريق، فطلب منهما إجراء طريقة بديلة، وهي اللعبة الشهيرة "حجر، مقص، ورقة"، فوافقتا على ذلك.

وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة، والتي حدثت أواخر أكتوبر الماضي، في مباراة بين فريقي مانشستر سيتي وريدينج للسيدات.

وذكرت تقارير رياضية أن الحكم نسى عملته المعدنية في غرفة تغيير الملابس قبل بداية المباراة، ووجد أن الذهاب إلى هناك والعودة مجددًا إلى أرض الملعب سيستهلك وقتًا طويلًا، وهو ما جعله يطلب من اللاعبتين إجراء هذه القرعة غير المعتادة، التي لا تتوافق مع قواعد "الفيفا".

وأشارت التقارير إلى أن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على استخدام عملة معندية لإجراء القرعة بين قائدي الفريقين قبل بداية المباراة، وعلى أساسها يختار الفائز ما بين نصف الملعب المفضل له في الشوط الأول، أو الحصول على الكرة في بداية المباراة.

وبحسب ما قاله متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي، فقد تم إيقاف الحكم دافيد ماكنمارا لمدة 21 يومًا، تبدأ من 26 تشرين الاول الماضي، بعدما تصرف بشكل غير لائق مع مصلحة كرة القدم، إلا أن التقارير أضافت أن الحكم بإمكانه استئناف هذا الحكم