مورينيو محبط بسبب انتقالات الشتاء

جهينة نيوز

يشعر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد بالمزيد من الإحباط ، لأنه من المرجح أن إدارة النادي لن توقع مع أي لاعب في انتقالات الشتاء.

وكان مورينيو يرغب في التعاقد مع صفقة دفاعية في الصيف الماضي ، لكن اليونايتد لم يوقع مع أي مدافع ، مما أثار خلافات بين البرتغالي والمدير التنفيذي إد وودوارد.

وقد تسبب صفقات مورينيو في رحيله عن الفريق مثل التعاقد مع البرازيلي فريد الذي ضمه النادي مقابل 52 مليون جينيه إسترليني.

ويذكر أن جوزيه مورينيو من الممكن أن يتجاوز التهديدات بإقالته من تدريب الفريق في بداية الموسم.