النيابة العامة السعودية: قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل بإقناعه.. واسلوب الجريمة "عراك وحقن"!

جهينة نيوز

أكدت النيابة العامة السعودية أن قائد مهمة استعادة الصحفي السعودي جمال خاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه.

وأعلنت النيابة العامة السعودية أنه تم توجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي وأن حادثة القتل بدأت يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكشفت النيابة عن الطريقة التي قتل بها خاشقجي وقالت: "تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وحقن أدى إلى الوفاة".

​وذكرت أنه "تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق" وأشارت إلى أن الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات السابق والآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض.

وتابعت: "إن قائد مهمة استعادة الصحفي السعودي جمال خاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه".

وذكر بيان النيابة السعودية اليوم الخميس إنه "بناء على ما ورد من فريق العمل السعودي التركي والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا بعد استدعاء النيابة العامة إلى ثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصل إلى حقيقة أدوارهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".

​وأضاف البيان: "وفي هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء في جمهورية تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديها ومن بينها التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي والمتعلقة بهذه القضية وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة مع الجانب التركي فيما يخص هذه القضية لتزويدهم بما تتوصل إليه التحقيقات من قرائن وفقا لمتطلبات التحقيق".