فادي صبيح يدعو تيم حسن وباسل خياط للعودة إلى سورية

جهينة نيوز

قدم الممثل فادي صبيح دعوة لزملائه تيم حسن وباسل خياط وعابد فهد للعودة إلى سورية ، وأكد أنه يختلف مع نقيب الفنانين زهير رمضان في وجهة نظره التي ترفض عودة البعض.

وقال : لا حظنا سلوك الدولة بالتعاطي مع كل الناس الذين عقدوا مصالحات وطنية معها لطي صفحة ماكان ، ويمكن تطبيق الأمر مع الفنانيين أيضاً.

وكشف صبيح عبر إذاعة المدينة أف أم أنه اعتذر عن المشاركة في مسلسل الحرملك للمخرج تامر اسحاق لعدم التوصل إلى اتفاق بخصوص الأجر ، إضافة لصعوبة التنسيق بخصوص التصوير.

وقال : إن أي ممثل قد يتنازل عن جزء من أجره لمصلحة دور أحبه ، ولكن من غير المنطق أن يتنازل عن أكثر من نصف أجره.

يذكر أن الفنان فادي صبيح شارك في بطولة مسلسل سايكو مع الممثلة أمل عرفة.