فادي صبيح يدعو تيم حسن وباسل خياط للعودة إلى سورية

الخميس, 15 تشرين الثاني 2018 الساعة 13:22 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

فادي صبيح يدعو تيم حسن وباسل خياط للعودة إلى سورية

جهينة نيوز

قدم الممثل فادي صبيح دعوة لزملائه تيم حسن وباسل خياط وعابد فهد للعودة إلى سورية ، وأكد أنه يختلف مع نقيب الفنانين زهير رمضان في وجهة نظره التي ترفض عودة البعض.

وقال : لا حظنا سلوك الدولة بالتعاطي مع كل الناس الذين عقدوا مصالحات وطنية معها لطي صفحة ماكان ، ويمكن تطبيق الأمر مع الفنانيين أيضاً.

وكشف صبيح عبر إذاعة المدينة أف أم أنه اعتذر عن المشاركة في مسلسل الحرملك للمخرج تامر اسحاق لعدم التوصل إلى اتفاق بخصوص الأجر ، إضافة لصعوبة التنسيق بخصوص التصوير.

وقال : إن أي ممثل قد يتنازل عن جزء من أجره لمصلحة دور أحبه ، ولكن من غير المنطق أن يتنازل عن أكثر من نصف أجره.

يذكر أن الفنان فادي صبيح شارك في بطولة مسلسل سايكو مع الممثلة أمل عرفة.


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