احباط محاولتي تسلل ارهابيين باتجاه نقاط عسكرية وقرى آمنة في ريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

أحبط الجيش محاولتي تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية وبلدات آمنة في الريف الشمالي الغربي لحماة بالقرب من الحدود الإدارية لريف إدلب الجنوبي على أطراف المنطقة منزوعة السلاح.

ورصدت وحدة من الجيش مرابضة في أطراف بلدة زلين بريف منطقة محردة الشمالي محاولة تسلل مجموعة إرهابية من “كتائب العزة” في محيط بلدة اللطامنة باتجاه نقاط عسكرية ومزارع آمنة وتعاملت معها برمايات دقيقة أسفرت عن إحباط محاولتهم بعد إيقاع إصابات مباشرة في صفوفهم.

وعلى المحور ذاته نفذت وحدة من الجيش مرابضة في محيط قرية تل ملح ضربات مدفعية باتجاه مجموعات إرهابية كانت تتسلل من غرب بلدة الزكاة وحصرايا باتجاه المناطق الآمنة للاعتداء على نقاط تمركز تابعة للجيش لحماية المدنيين في القرى والبلدات المجاورة من هجمات إرهابية.

وحسبما افادت سانا أن الرمايات الدقيقة أجبرت الارهابيين المتسللين على الفرار باتجاه أوكارهم وبؤءرهم على أطراف المنطقة منزوعة السلاح وإيقاع عدد منهم قتلى ومصابين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وتصدت وحدات من الجيش أمس لمحاولات تسلل نفذتها مجموعات إرهابية باتجاه النقاط العسكرية المنتشرة في منطقة الزلاقيات إلى الجنوب الغربي من البلدة في تل الصخر شمال غرب مدينة حماة بنحو 30 كم.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب خرق اتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة في المنطقة منزوعة السلاح ومحيطها.