ليلة واحدة لرونالدو مع صديقته تكلفه هذا المبلغ؟

جهينة نيوز

بلغ إجمالي نفقات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، في ليلة واحدة قضاها مع صديقته جورجينا رودريغيز أكثر من 31 ألف يورو.

وقضى رونالدو ليلة ممتعة مع صديقته في العاصمة البريطانية لندن بعد أن حضر مباراة لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة الإنجليزية لندن بالإضافة إلى حضور حفلة باليه على مسرح رويال أوبرا، بحسب ما ذكرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وأقام رونالدو برفقة صديقته في فندق بولجاري المتواجد في حي نايتسبريدج، وتبلغ قيمة الليلة الواحدة قرابة 10000 يورو، ولكن لم يكن هذا السعر هو الأعلى أثناء تواجده في العاصمة البريطانية.

وخلال 15 دقيقة، أنفق رونالدو وصديقته أكثر من 31 ألف يورو، أنفقوها ما بين شرب النبيذ، وتناول عشاء فاخر، في مطعم سكوتس بحي "مافير"، الذي يقدم المأكولات البحرية، ولكن السبب الأبرز لزيادة النفقات هو ان رونالدو وجورجينيا قررا تجربة مذاق واحدة من أغلى زجاجات النبيذ في العالم، والتي يبلغ سعرها قرابة 20000 يورو.

وذكرت جورجينيا على حساب عبر إنستغرام، بالإضافة إلى نشر صورة لها داخل المسرح، بفستان أسود، قائلة: "من الرائع أن تستطيع الاستمتاع بمشاهدة مواطنتي الأرجنتينية، ماريانيلا، وجميع الراقصات، لقد جعلوني أستمتع بأمسية رائعة، الأحلام أصبحت حقيقة، شكرا حبيبي".