مصادر استخباراتية أمريكية: 13 دولة ترغب بشراء "إس-400" الروسية

جهينة نيوز

نقلت قناة "CNBC" الإعلامية عن مصادر استخباراتية أمريكية أن 13 دولة تريد شراء منظومة "إس 400" الروسية، وهذا ما يتعارض مع تحذيرات الرئيس الأمريكي ترامب لكل من يشتري الأسلحة من موسكو.

وقالت المصادر إن من بين هذه الدول، السعودية وقطر والمغرب والعراق وإن العرب يشكلون تقريبا نصف عدد الراغبين بشراء هذا السلاح بحسب المصادر الأمريكية.

وتدعو الولايات المتحدة وفق قانونها حول "مواجهة أعداء الولايات المتحدة بواسطة العقوبات" (CAATSA)، الدول الثالثة إلى الامتناع عن شراء الأسلحة الروسية وخاصة منظومات "إس-300" و"إس-400"، مهددة لها بالعقوبات. ومقابل المنظومات الروسية يقترح الدبلوماسيون الأمريكيون على هذه الدول شراء الأسلحة الأمريكية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها نجحت في إفشال عقود شراء الأسلحة الروسية بقيمة مليارات الدولارات.

ووقعت روسيا والهند في بداية أكتوبر الماضي عقدا حول توريد منظومات "إس-400" إلى الهند. ويقدر شراء الهند لـ5 كتائب من أحدث المنظومات الصاروخية الروسية بـ 5,43 مليار دولار. وستصبح الهند المشتري الخارجي الثالث لهذه المنظومات بعد الصين وتركيا.

وتخصص منظومات "إس-400 تريومف" لحماية المنشآت السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية من غارات الطيران والتصدي للصواريخ المجنحة والتكتيكية، بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، في ظروف الحرب واستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

المصدر: نوفوستي