إمرأة لأمريكية تحتفل بطلاقها بطريقة غريبة

جهينة نيوز

أقامت أمريكية من ولاية تكساس احتفالا فريدا من نوعه بطلاقها من زوجها الذي صبرت عليه 14 سنة كاملة.

وذكر موقع فوكس نيوز، أن كيمبرلي سانتلبن ستيتلار البالغة من العمر 43 عاما كانت ستحرق ثوب زفافها الذي لبسته منذ 14 عاما.

وقالت سانتلبن ستيتلار: "اقترح علي الأقارب والأصدقاء التصرف بثوب العرس بشكل مختلف: التبرع به لبياضات الأطفال الخدج أو لخياطة قمصان التعميد في الكنيسة. فهو رمز كذبة كبرى بالنسبة لي. لقد أردت أن أقيم حفلا بمناسبة الطلاق وإحراق ثوب الزفاف".

لكن والد الأمريكية وأخاها غير الشقيق قدما لها خيارا أكثر إثارة. وحشوا الثوب بتسعة كيلوغرامات من التنر، المادة المتفجرة، الذي تستخدم في تدريبات فرق إطفاء الحرائق.

وفي نهاية سهرة الاحتفال بالطلاق، صوبت المرأة بندقية قناصة على الفستان وأصابت الهدف من المرة الأولى.

واعترفت سانتلبن ستيتلار، أنها شعرت بالحرية عندما ضغطت على الزناد. وقالت شقيقتها، إن صوت الانفجار سمع داخل دائرة نصف قطرها 24 كيلومترا