بوتين: إذا كانت أوروبا لا تريد مهاجرين جدد فعليها مساعدة سوريا

الخميس, 15 تشرين الثاني 2018 الساعة 12:11 | سياسة, عالمي

بوتين: إذا كانت أوروبا لا تريد مهاجرين جدد فعليها مساعدة سوريا

جهينة نيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه إذا كانت أوروبا لا تريد تدفقًا جديدًا للمهاجرين فعليها التخلص من الخوف ومساعدة الشعب السوري.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في ختام زيارته لسنغافورة: "إذا كان المجتمع العالمي وخاصة أوروبا لا يريد تدفقًا جديدًا للمهاجرين، فعليه أن يفكر وأن يتخلص من بعض أنواع الخوف وأن يساعد الشعب السوري بغض النظر عن الانحياز السياسي ويدعم العملية السياسية وهذا أمر بديهي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل يوم أمس الأول الثلاثاء إلى سنغافورة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس روسي إلى هذا البلد. وشارك الرئيس الروسي، أمس الأربعاء، في قمة تجمع روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تربطها علاقات وثيقة مع روسيا، وتعتبرها شريكاً في الحوار معها، منذ 1996.


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