استقالة وزير البريكست في الحكومة البريطانية لمعارضته الخروج من الاتحاد الأوروبي

جهينة نيوز

أعلن الوزير المكلف بشؤون البريكست في الحكومة البريطانية دومينيك راب،

عن استقالته اليوم الخميس احتجاجا على مشروع الاتفاق على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال دومينيك راب فى رسالة استقالته التي نشر نصها على حسابه على تويتر: "لا يمكننى التوفيق بين شروط الاتفاق والوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا".

وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد قاما، يوم الثلاثاء، على المستوى الفني بتنسيق أحكام اتفاق شروط "الطلاق" المرتقب. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الأربعاء، أن اجتماع مجلس الوزراء سيعقد، حيث سيتم اتخاذ القرارات "بشأن اتخاذ مزيد من الخطوات للمصلحة الوطنية.

يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016. وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج. وتزامنا مع الذكرى الثانية لاستفتاء خروج لندن، قام آلاف المتظاهرين بالخروج لإعادة التصويت، وهو الأمر الذي رفضته حكومة بريطانيا.