عاصي الحلاني يلغي جولته في كندا لهذا السبب!!

جهينة نيوز

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني بياناً عبر صفحته في موقع تويتر اعتذر فيه لجمهوره عن عدم استطاعته إحياء جولته الغنائية في كندا ، بسبب عدم حصوله على تأشيرة سفر.

وجاء في التغريدة : إلى جمهوري الحبيب في كندا ، بسبب عدم حصولي أنا والفرقة الموسيقية على تأشيرات دخول إلى كندا في الأوقات المحددة لإحياء الحفلات الفنية فيها ، تم إلغاء جولتي الكندية وتأجيلها لمواعيد تحدد لاحقاً.

وقال : كنت أتمنى اللقاء بكم ومشاركتكم أسعد الأوقات على أمل اللقاء بكم قريباً بأذن الله .. أحبكم.

يشار أن الفنان عاصي الحلاني كان من المقرر أن يحيي 4 حفلات في كندا بداية من يوم 16 إلى 24 من الشهر الجاري قبل أن يتم إلغاؤها.