الأمن الروسي يعتقل جماعة جمعت الأموال لـ"داعش"

جهينة نيوز

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعضاء جماعة منظمة في مقاطعة تومسك قامت بجمع الأموال لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه شارك في نشاط هذه الجماعة مواطنون روس يؤيدون إنشاء ما يسمى بـ "الخلافة الإسلامية الدولية". وأضاف المصدر أن قيادة هذه الجماعة جرت من مركز موحد يقع خارج الأراضي الروسية.

كما اتضح أن أعضاء الجماعة استغلوا الصفحات المغلقة في تطبيق "تلغرام" لنشر تفاصيل البطاقات المصرفية وخدمات الدفع لنقل الأموال للمسلحين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في الأراضي السورية.

وأجرى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عمليات البحث في أماكن إقامة أعضاء الجماعة، تمت فيها مصادرة البطاقات المصرفية ووسائل الإعلام الإلكترونية التي تحوي التعليمات لتمويل المنظمات الإرهابية، ووسائل الاتصال المستخدمة لإجراء العمليات المالية والكتب الدينية المتطرفة ورموز تنظيم الدولة الإسلامية.

ووجهت للمعتقلين تهم رسمية بتمويل الإرهاب.

المصدر: RT