ناعومي كامبل في فيلم دعائي لبربري

جهينة نيوز

طرحت العلامة التجارية بربري فيلماً كاملاُ على قناة يوتيوب ، للعطلات يشاهده الملايين حول العالم ، ويعد الأول تحت إدارة الإبداعية لريكاردو تيسكي.

ويضم الفيلم M.I.A وكريستين سكوتتوماس بالإضافة إلى نخبة من النجوم ، وأهم مافيه هو الكشف عن القطع من مجموعة تعاون بربري مع فيفيان ويستوود القادم.

وشاركت ناعومي كامبل ووالدتها فاليري موريس كامبل في الفيلم معاً ، حيث ظهرتا وهما ترتديان معاطف الترانش الكلاسيكية مطبعة بالكاروهات باللون الخردلي.

الجدير بالإشارة أن العلامة التجارية أكدت أن المجموعة ستصبح متوفرة في المتاجر وعبر الأنترنت في ال6 من شهر كانون الأول.