رحمة رياض : كاظم الساهر لم يدعمني

جهينة نيوز

أكدت الفنانة العراقية رحمة رياض أنها النجمة الأولى في العراق ، طبقاً للأرقام الخاصة بالاستماع على يوتيوب.

وتحدثت عن أبرز نجوم بلدها ومنهم شذى حسون التي قالت أنها : لم تلتقِ بها منذ مشاركتهما ببرنامج ستار أكاديمي ، ولا يقدمان أي دعم فني لبعضهما في الوطن العربي لأنه من الأساس لا يوجد دعم حقيقي من فنان لآخر.

و ذكرت أن الفنان كاظم الساهر لم يحاول تقديم أي نوع من الدعم لها منذ بدايتها الفنية ، مشددة أن الوحيدة في العالم العربي التي تحرص على تقديم كل الدعم للمواهب الغنائية الجديدة التي تحتاج للمساعدة هي الفنانة الإماراتية أحلام.

يذكر أن آخر أغنية قدمتها رحمة رياض هي "وعد مني" ولاقت نجاحاً كبيراً في دول الخليج والوطن العربي.