اجتماع أمريكي قطري عاجل بشأن توسيع قاعدة "العديد" العسكرية

جهينة نيوز

ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع وزير الدفاع القطري خالد العطية توسيع قاعدة "العديد" الجوية في قطر.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية نشرته سبوتنيك أن الجانبين أكدا في لقاء جمعهما بالعاصمة الأمريكية واشنطن على "التزامهما بالعلاقة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وقطر، وكذلك اهتمامهما المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان: "إن الوزير ونائب رئيس الوزراء ناقشا العمل من أجل إيجاد تحالف استراتيجي للشرق الأوسط، يرتكز على دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تعزيز الرخاء والأمن والاستقرار في المنطقة. كما ناقش الوزير ونائب رئيس الوزراء توسيع قاعدة العديد الجوية والحوار الاستراتيجي القادم بين الولايات المتحدة وقطر".

ونشرت وزارة الدفاع القطرية من جهتها بيانا قالت فيه إنه جرى تناول عدد من المواضيع في المنطقة، لافتة إلى أن سفير قطر في واشنطن، الشيخ مشعل بن حمد حضر اللقاء، دون تقديم تفاصيل إضافية.

​وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أجرى مباحثات مع العطية، لتأكيد الشراكة الأمنية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وقطر.

وقال ماتيس: "نرى في قطر صديقا قديما وشريكا عسكريا لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وداعما لمهمة الناتو في أفغانستان. وهنا يجب أن أشير إلى العملية الناجحة التي قمتم بها في نقل المواد إلى الجوعى في أفغانستان ضمن مهمة الناتو، وهي دليل على دوركم الدولي".