عودة عشرات المهجرين السوريين من لبنان عبر معبر الزمراني الحدودي

جهينة نيوز

وصلت عبر معبر الزمراني الحدودي عشرات المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية في طريق عودتهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهاب في منطقة القلمون بريف دمشق.

وكان انجز معبر الدبوسية الحدودي بريف حمص الغربي جميع الاستعدادات والإجراءات لاستقبال دفعة جديدة من المهجرين السوريين القادمين من الأراضي اللبنانية ونقلهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وعادت دفعات من المهجرين السوريين من الأراضي اللبنانية يوم الخميس الماضي عبر معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس الحدودية في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني.