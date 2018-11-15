المفتي حسون يكشف تفاصيل رسالة أردوغان للرئيس الأسد قبل بداية الازمة وماذا رد عليها!

جهينة نيوز

كشف مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون مضمون رسالة بعثها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نظيره السوري بشار الأسد ورد الأخير عليها.

وروى حسون في لقاء مع قناة "النجباء" العراقية أنه التقى بداية عام 2011 قبل "اشتعال سوريا" بأردوغان في أنقرة، عندما كان الأخير رئيسا للحكومة التركية، وصلى الجمعة معه وعقب ذلك جلسا في مجلس موسع، فقال له أردوغان: سلم لي على الرئيس وقل له "إننا مستعدون لمساعدته إن صارت هنالك فتنة في سوريا… الربيع العربي قادم إليكم".

وتابع مفتي سوريا قائلا إنه عاد إلى دمشق والتقى بالرئيس الأسد وأبلغه رسالة أردوغان، فضحك الرئيس ورد قائلا: "نحن لا نريد منه مساعدة. نريد أن يرفع بلاءه عنا".

وقال: "قلت له يا سيادة الرئيس لماذا، وهو صديق ذاهب آت إلى دمشق"؟، مؤكدا أن الرئيس الأسد قال: "ما جاء مرة وذهب إلا وطلب أن نسمح للأحزاب الدينية أن تعود للتشكيل في سوريا".

وأضاف: قلت ماذا قلت له يا سيادة الرئيس؟، فرد الرئيس الأسد: "الأحزاب في سوريا سياسية، ولا يجوز أن نغمس الدين في الأحزاب السياسية، أن لا يُشوه الدين أبدا".