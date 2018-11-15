سوء الأحوال الجوية تسبب بتعليق الرحلات في مطار الكويت

جهينة نيوز

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت امس الأربعاء تعليق الرحلات المغادرة من مطار الكويت الدولي، وتحويل الرحلات القادمة إلى المطار إلى مطارات دول مجاورة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

ونقلت الصفحة الرسمية لإدارة الطيران المدني عن نائب المدير العام لشئون مطار الكويت الدولي فهد الوقيان، قوله، "تحويل الرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي، نظرا لسوء الأحوال الجوية".

وأوضح الوقيان أن ذلك يأتي بسبب كثافة الأمطار التي تؤثر على الرؤية، مضيفا بأنه تم توصية شركات الطيران، بإبلاغ المسافرين بالمواعيد الجديدة.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين بالبلاد، منذ صباح اليوم، إلى عدم الخروج من منازلهم، إلا للضرورة القصوى؛ وذلك في ظل احتمالات تعرض البلاد إلى طقس سيء وأمطار غزيرة، قد تؤدي إلى سيول وتراكم للمياه في الشوارع وانخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني، من أن "طقس البلاد يشهد تكاثر في الغيوم المنخفضة والمتوسطة، تتخللها غيوم ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، مع تفاوت في الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة، وتزداد تدريجيا مع تقدم ساعات نهار، اليوم الأربعاء".

وتوقع رئيس قسم التنبؤات الملاحية ضرار العلي، أن تكون الأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في بعض المناطق، وقد تؤدي إلى تراكم المياه وتشكل السيول، خصوصا في بعض المناطق المتشبعة بمياه الأمطار، من بعد عصر اليوم، مع رياح نشيطة السرعة تزيد على 60 كيلومترا في الساعة، وتؤدي إلى ارتفاع موج البحر لأكثر من 7 أقدام وانخفاض في الرؤية الأفقية ببعض المناطق.

وذكر العلي، أن من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس والأمطار على فترات متفاوتة، يومي الخميس والجمعة، ويبدأ التحسن التدريجي بالطقس، من مساء الجمعة.

كانت الحكومة الكويتية قررت، أمس، تعطيل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة، اليوم، واعتباره يوم إجازة.

وقال مجلس الوزراء الكويتي، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، "نظرا لتنبؤات هيئات الأرصاد الجوية المحلية والعالمية والتي تشير الي احتمالية تعرض البلاد خلال الساعات القادمة لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة عالية السرعة، وذلك كإجراء احترازي حفاظاً علي سلامة المواطنين والمقيمين".

وأهاب المجلس بالمواطنين والمقيمين اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات التي تصدر من الجهات الحكومية الرسمية وتلفزيون الكويت بهذا الشأن.