العقوبات الأمريكية ضد إيران ربما تؤثر على امن واستقرار العراق وأفغانستان

جهينة نيوز

أعلنت مفوضة العدل الأوروبية فيرا يوروفا يوم امس الأربعاء إن العقوبات الأمريكية ضد إيران قد تؤثر على أمن واستقرار العراق وأفغانستان.

وقالت يوروفا في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "العقوبات قد تؤثر في النهاية على أمن واستقرار دول مثل العراق".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في الـ 5 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتتعلق بقطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وتهدف الإدارة الأميركية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى أن بلاده استثنت مؤقتا 8 دول من الحظر المفروض على التعامل مع إيران ضمن العقوبات.