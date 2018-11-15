كيم جونغ أون في رسالة للرئيس الأسد: اتمنى النجاح في إحباط مؤامرات القوى المعادية

جهينة نيوز

تمنى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون للرئيس بشار الأسد "النجاح في إحباط مؤامرات ومكائد القوى المعادية" والانتصار عليها.

وذكرت صحيفة " نودون سينمون" المركزية الحكومية في كوريا الشمالية أن هذه التمنيات جاءت في رسالة تهنئة بعث بها زعيم البلاد للرئيس بشار الأسد، بمناسبة الذكرى الـ 48 "للحركة التصحيحية" ونشرت الصحيفة نصّها اليوم الخميس.

وكتب كيم جونغ -أون في خطابه إلى الرئيس الأسد: "في هذه المناسبة أتمنى بصدق لحكومتكم وشعبكم المزيد من النجاح في شل وإحباط مؤامرات القوى المعادية والحفاظ على استقلال وأمن ووحدة أراضي البلاد".

المصدر: نوفوستي