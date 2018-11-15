أم تخفي طفلتها عن الأنظار طيلة عامين كاملين

جهينة نيوز:

عثر عامل صيانة في فرنسا على طفلة في صندوق سيارة كان يصلحها في مرآب للمركبات عام 2013.

فقدم بلاغاً للسلطات الفرنسية التي فتحت تحقيقاً تبين من خلاله أن الأم ماريا دا كروز قامت بإخفاء حملها وولادتها عن شريك حياتها وثلاثة من أطفالها ، وبعد الولادة قامت المتهمة بتخبئة المولودة في غرفة سرية في منزلها وأحياناً أخرى في صندوق سيارتها.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الطفلة كانت في حالة يرثى لها عند العثور عليها في مؤخرة السيارة ، فقد وجدها العامل عارية ومتسخة جداً ، وتعاني من الحمى ومن مشاكل جدية في النمو العقلي.

ووجهت المحكمة تهماً جنائية للأم بممارستها العنف ضد قاصر مسببة إعاقة دائمة للمولودة ، وقد تزج في السجن لأكثر من 20 عاماً.