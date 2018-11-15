أبراج يوم الخميس 2018/11/15 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٥/ ١١: تبدو عليه معالم القوة، يحب الحياة ويلبي الاخرون رغباته بسبب حركته وسرعته، يعمل على العقل اكثر من العاطفة، يقدم للاخرين خدمات ويكون سعيدا بها، بيحب القاء الاوامر ولا يتحمل الانتقادات، متكلم ولبق ومتفاني باموره العائلية، بانتظارك عام جيد، تركز الاضواء على مسائل شخصية منزلية، هجرة او سفر او ولادة طفل، تغيير مكان اقامة، مباركة للجميع، حظوظ على صعيد الامور المالية

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يوم جيد وناجح وانت على موعد مهم وحضورك مهم، نهارك يحمل لك دعوات ومناسبات وتطلب مساعدة، معرفة جديدة او قديمة قد تلتقي مع الاصدقاء بشكل عام، جوك داعم يفسح لك المجال للتحرك بشكل واسع وجريء، تفرح باحتكاكك بالناس، اجواء ايجابية، مفاجآت جميلة لك اليوم

الثور: الظروف مواتية للعمل تتحكم بتطلعاتك، ابتعد عن المطبات النفسية وحاول ان تأخذ،عملك على محمل الجد، نهارك يحمل مهمات وقلق حول وضع شخصي او عملي، مطلوب منك أن تهتم بوالديك او السلطة، نزلة اسواق وانفتاح على كل ما هو غريب، احسب حسابا للمسائل الطارئة وكن اكثر مرونة لتتجاوز المواقف، تعيد نهارك بكثير من العمل

الجوزاء: تعالج خلافات وحوارات، معنوياتك عالية، تزداد اتصالاتك وحركتك وسفرياتك واوراقك، تنظم امورك او تدخل للمعتقدات، تضيء على الايجابيات بكل اتصالاتك، استقبال زوار، احداث نهارك قوية تتعلق بالمعرفة والقدرات، قوي قلبك

السرطان: يوم جيد ومناسب لتؤكد على نواياك لانك ستهتم بالاخرين وتبحث تفاصيل مسائل مالية او اوراق قانونية توضح موقف من اجل تلطيف اجواء وتصحح اخطاء، انتبه من مخالفة قانونية، تواكب نشاطات وواجبات تفرضها عليك اجواء المجتمع الذي تنتمي له، انتبه وخطط جيدا، تمر بوعكة مزعجة لك او لشخص مقرب

الأسد: يوم مناسب لك لتكون دبلوماسي وتتوصل لحل مشترك مع الاخرين، اي قضية مهمة هي على صعيد الشراكة لذلك كلامك يعكس ما يحصل من نقاش وحجج كلامية بسبب الخصم، حاول تقديم حلول وأفكار، لا تترك احدا يتحداك، عرقلات وتحديات

العذراء: الثقة موجود والطاقة الفلكية تدعمك، مطلوب منك التوجه نحو العمل دون تكاسل، فترة فيها الكثير من الحسابات، عمل كثير وشعور بالوهن والتعب الجسدي، اطلب مساعدة ولكن استثمر اليوم بالعمل، خطأ مخفي حاول طلب المساعدة، لا تعمل اكثر من عمل واحد، جدول اعمالك ممتلئ

الميزان: انفراج ملموس لا تقف مكتوف الايدي، شجع على صعيد شخصي، تفرح لأخبار جيدة، نهارك واضح تماما، تحصل على تقدير وتعاطف من الاحبة، تسمع اخبار جيدة، تكسب التأييد، المشاريع والتنقلات المتعلقة باليوم تعطيك صوت مسموع ومرحلة ايجابية

العقرب: يحكي نهارك عن نشاط مرتبط بالعائلة او الشخصية، لا تستطيع التعبير عن نفسك بطريقة ايجابية وتتعرض لانتقادات وتوتر، تحتاج لدعم الاهل، لا تتخلى عن مسؤولياتك بامكانك القيام بلقاء عاطفي، انتبه لنفسك من التوتر، تحتاج للحنان لتخدم مصلحتك

القوس:تبدأ نهارك بنشاط وحيوية ولقاءات وعلاقات عامةوتقدم المساعدات للاخرين يوم جيد لتعبر عما يجول في نفسك اذا كنت بانتظار جواب احتمال سماعه، تتمتع بفصاحة لسانك بالكلام الجميل للمصارحة والمصالحة مع المحيط علاقتك ستكون جيدة مع الاخوة والاخوات والجيران لديك مقابلة من الضروري القيام بها ووجود القمر ببرج الدلو يرجع عليك بالفائدة بتصحيح اخطائك وتوضيحها لان نهارك جيد

الجدي: لا تضيع الفرص من يدك فالقدر يمد لك يد المساعدة، تحصل على مكسب مالي وهدية بجميع الاحوال، حماسك بالانجازات السريعة ونظرة الناس لك، تتوصل لحلول عن طريق الامور المالية، القضايا المالية تتعلق بالامور المالية، ادعم ثقتك بنفسك واجتهد

الدلو: القمر ببرجك، تجدد وتألق لا خوف على مصالحك، المعطيات لصالحك قدرات فكرية كبيرة، تستوعب الظروف وتتكيف مع نهارك، يوم جيد مع الآخرين تستطيع ان تعبّر، صفحة جديدة تبدأها تغير بحدث يهمك، فكرة جديدة، تحقق امنية من خلال الحظ الموجود ببرجك اليو

الحوت: ابتعد قليلا عن الجو المتشنج، لا تتدخل بامور الاخرين وخاصة بالمسائل العائلية، دعهم يقومون بادوارهم، لا تتدخل ولا تكن لجوجا، تصاب بخيبة أمل او فوضى، تحافظ على صحتك وتنتبه لمسالة التغذية، كن حذر باعمالك، احذر من نوايا الاخرين، لا بد من اتباع برنامح يحميك لان البرج بالدلو يسبب لك بعض المتاعب