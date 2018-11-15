حزب الله في لبنان و أنصار الله في اليمن يهنئان المقاومة و الشعب الفلسطيني بـ الإنتصار

جهينة نيوز:

هنأ رئيس “اللجنة الثورية العليا” في اليمن محمد علي الحوثي الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في قطاع غزة بمناسبة الانتصار على الكيان الإسرائيلي.

واعتبر الحوثي في حديث له الاربعاء ان “هذا الإنتصار الذي ادى الى استقالة وزير حرب العدو الصهيوني افيغدور ليبرمان ثمرة لليقظة والجهاد المشترك والتحرك المستمر في مسيرات العودة”.

و بدوره هنأ حزب الله الشعب الفلسطيني و المقاومة الفلسطينية على الإنتصار الذي تحقق في غزة و جاء في بيان حزب الله:

يهنيء حزب الله الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية على الانتصار الذي حققوه في المواجهات الأخيرة مع العدوالإسرائيلي، و يعتبر أن الانجاز الذي تحقق هو ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني وصبره ووحدة موقف فصائل المقاومة الذين أداروا المعركة بدقة عالية أظهرت اقتدار المقاومة الفلسطينية وأن اليد العليا كانت لها.

ويرى حزب الله أن المعركة الأخيرة أثبتت قدرة الشعب الفلسطيني على مقاومة الحصار وبراعته في استخدام الإمكانات العسكرية المتوفرة لفرض معادلاته على العدو.

إن الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني يبعث برسالة قوية تؤكد أن المقاومة قادرة على إفشال اي عدوان وأن الشعب الفلسطيني أكبر من كل المؤمرات التي تحاك ضده، وأن صفقة القرن المزعومة هي سراب.

إن البطولات التي سطرها أبطال فلسطين في الميدان فضحت كل خطوات التطبيع العربية وكشفت خيانات بعض الزعماء العرب الذين يشرعون أبواب بلادهم لنتنياهو وحكومته الإرهابية.

اننا ندعو شعوبنا العربية والإسلامية لملاقاة الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني بالالتفاف حوله ودعمه بكل السبل المتاحة، وإلى الوقوف بقوة امام المطبعين والمهرولين وكشف مؤامراتهم