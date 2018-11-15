لأول مرة إيران تكشف معلومات مخابراتية مذهلة عن الهدف الذي قصفته صواريخها

جهينة نيوز

أعلن قائد الوحدات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، أن الضربة الصاروخية للحرس، استهدفت اجتماعا للإرهابيين من مسافات 300 و500 و700 كيلومتر، مؤكدا ان الاجتماع كان قد حضره مبعوث صهيوني.

وفي كلمة له خلال مراسم احتفاء بشهداء محافظة قزوين، قال العميد علي حاجي زادة اليوم الاربعاء: إن الاميركان يغالون دوما في تقدير قوتهم، هذا في حين انهم يكذبون حتى بشأن احتياطيهم النفطي.

وأضاف: ان تقوم طائرة مسيرة تحمل اسلحة عالية الدقة، بالتحليق فوق منطقة للارهابيين وتستهدفهم من مسافة كيلومترين، انما هو عمل بسيط، ففي انجاز أكبر، تمكنا من استهداف غرفة اجتماعاتهم من مسافة 300 و500 و700 كيلومتر.

وبيّن العميد حاجي زادة: كان الارهابيون متواجدون في إحدى القلاع، في حين اننا استهدفنا بصواريخنا غرفتين فقط من غرف الاجتماعات في هذه القلعة، دون ان يتم تدمير باقي الغرف.

وأشار قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية، الى أن مبعوثا صهيونيا كان متواجدا في غرفة الاجتماعات، وقال: ان هذه العمليات تبين ذروة قوة ايران.

و يذكر أن إيران قالت سابقاً أنها إنتقمت من كيان الإحتلال الصهيوني بعد أن قصف الاحتلال الاسرائيلي موقع سوري فيه خبراء إيرانيين و لكن لم تكشف طريقة الإنتقام, و قال ناشطون قد يكون بالهدف الذي قصفته إيران في كردستان العراق.