جديد عمليات التهريب ... طائرات مسيرة لتهريب الدخان

جهينة نيوز

يستمر المهربون حول العالم بالبحث عن وسائل جديدة للتهريب و دائماً تظهر إبتكارات و خدع جديدة و آخرها إستعمال الطائرات المسيرة لتهريب السجائر.

و أفادت وسائل إعلام أوكرانيا أن حرس الحدود تمكنوا من إعتراض طائرة مسيرة على الحدود مع المجر و قد تم إستعمالها لتهريب 4500 علبة سجائر .

و يذكر أن الطائرات المسيرة أصبحت متاحة بشكل واسع بعد إنتشار تقنيتها و تستعمل في الاعمال الارهابية من قبل مجموعات مسلحة و قد ساهم الغرب بنشرها و بشكل خاص في سورية حيث سجل مئات الهجمات بالطائرات المسيرة من الجماعات الارهابية خلال الحرب السورية على الارهاب.