مشروب غير متوقع للوقاية من الأمراض الشتوية

جهينة نيوز

أظهرت نتائج دراسة علمية ألمانية، بأنه للحفاظ على الصحة في موسم البرد يجب تناول المواد المحتوية على الكاكاو لأنه يحوي فيتامين D2 الذي يحمي الجسم.

واستنتج العلماء أن الكاكاو يحمي الجسم من أمراض عديدة ويطيل العمر، مشيرين إلى أن هذه الاستنتاجات تشمل بصورة خاصة زيت الكاكاو والشوكولاتة الداكنة, وأن الكاكاو يحتوي على مركبات أولية تتحول إلى فيتامين D2, والذي يتكون تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية في هرمون إرغوستيرول، الذي يحصل عليه الإنسان من المواد الغذائية ومن جلده.

والمعروف أن انخفاض مستوى هذا الفيتامين في الجسم محفوف بتطور العديد من الأمراض التي تقلص العمر، لأنه يحمي حتى من تطور الأمراض الوراثية من خلال تعزيز نسخ الحمض النووي والحمض النووي الريبي.

كما أن هذا الفيتامين يساهم في تنظيم وظائف جهاز المناعة ويعزز مقاومة الجسم للأمراض المعدية، وينظم ضغط الدم ويقلص من احتمال تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، وينظم مستوى السكر في الدم ونشاط الأنسولين ويكبح نمو الخلايا السرطانية في القولون والمستقيم والمثانة والبروستات والثدي.

كما أشار العلماء إلى أن مشكلة نقص فيتامين D2 في الجسم تصبح أكثر حيوية في الشتاء، فبسبب قصر النهار وتلبد السماء بالغيوم في أكثر الأوقات يقل ضوء الشمس كثيراً, لذلك تناول المواد الغذائية المحتوية على الكاكاو في هذا الموسم تكون مفيدة جداً للجسم لأنها تساعده على الحماية من الأمراض وفي نفس الوقت تدعم إطالة العمر.