روسيا تطور صاروخا فوق صوتي و لكن لهدف غير قتالي ..!!!

جهيينة نيوز

أعلنت مديرة شركة صناعة الأسلحة مولنيا التابعة لمؤسسة كلاشنيكوف الروسية أولغا سوكولوفا أن الشركة تعمل على تطوير صاروخ يفوق سرعة الصوت لاستخدامه في اختبار الأسلحة الجديدة مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تطويره عام 2019.

وقالت سوكولوفا بحسب وكالة سبوتنيك بدأنا بتقديم اقتراحات مختلفة لتطوير صاروخ “الهدف” لصالح وزارة الدفاع وصنع نماذج جديدة.

وتجري في الوقت الحالي أعمال التصميم التجريبية على صاروخ “الهدف” ضمن إطار العقود الجديدة وهو صاروخ يفوق سرعة الصوت صمم من أجل إجراء التجارب على الأسلحة الجديدة.