وصول طلائع المهاجرين من أميركا الوسطى الى الحدود مع الولايات المتحدة

جهينة نيوز

واصل آلاف من المهاجرين من أميركا الوسطى طريقهم الاربعاء في حافلات عبر شمال غرب المكسيك، فيما بدأت مجموعة انفصلت من القافلة الرئيسية بالوصول الى تيخوانا على الحدود مع الولايات المتحدة. ووصل نحو 350 مهاجرا الثلاثاء الى هذه المدينة الحدودية المحاذية لسان دييغو في كاليفورنيا.

ونشرت الولايات المتحدة آلاف الجنود على الحدود مع المكسيك، وأغلقت السلطات الاميركية الثلاثاء في شكل جزئي معبرين حدوديين يؤديان الى كاليفورنيا بواسطة حواجز واسلاك شائكة.

وفي التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، وقع الرئيس دونالد ترامب مرسوما يجيز الرفض التلقائي لطلبات اللجوء التي يقدمها اشخاص عبروا الحدود مع المكسيك في شكل غير قانوني، وذلك في محاولة لردع مهاجري أميركا الوسطى من مواصلة طريقهم.

وكانت قافلة المهاجرين غادرت هندوراس في 13 تشرين الاول/اكتوبر وضمت حتى سبعة آلاف شخص بحسب الامم المتحدة، لكن مجموعات من هؤلاء انفصلت عن القافلة الرئيسية.

ومعظم المهاجرين يتحدرون من هندوراس، إضافة الى آخرين من تشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وسلفادور وغواتيمالا والمكسيك ونيكاراغوا وبنما والبيرو وفنزويلا.

وسلكت قافلتان أخريان تضم كل منهما نحو الفي شخص، الطريق الى الولايات المتحدة انطلاقا من اميركا الوسطى.