نتنياهو يكشف عن سبب سري دفعه لوقف العدوان على غزة

جهينة نيوز

قال رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “اتفاق وقف إطلاق النار مع فصائل غزة جاء نظرا لأسباب سرية لا أستطيع كشفها”، بحسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو في حديث له الاربعاء “في وقت الأزمة واتخاذ قرارات مصيرية في مجال الأمن لا يمكن أن يكون الجمهور شريكا في الاعتبارات التي يجب إخفاؤها عن العدو”.

وتابع نتنياهو “القيادة ليست في تبني القرار السهل وإنما في اتخاذ القرار الصائب حتى ولو كان صعبا”، ولفت الى انه “لا يمكن اطلاع الجمهور على تفاصيل سرية لاي قرار”.

و يذكر أن جهينة نيوز و في تقرير خاص لها كشفت أن أسلحة عالية الدقة إستخدمتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي هي السبب المرجح لوقف العدوان على غزة.