عضو بالاسرة الحاكمة في البحرين يدفع ملايين الدولارات للقاء ممثلي بوليوود!

جهينة نيوز

تنظر محكمة بريطانية في قضية أحد أطرافها عضو بالأسرة الحاكمة في البحرين.

ففي صحيفة الغارديان، كتب روبرت نيت يقول إن دعوى رفعت أمام محكمة بريطانية ضد حمد عيسى علي آل خليفة، ابن عم ملك البحرين وابن أخ نائب رئيس الحكومة، تتهمه بالإخلال باتفاق تعهد فيه بدفع 35 مليون دولار مقابل لقاء 26 من نجوم بوليوود.

وذكرت الصحيفة أنه بناء على الدعوى، فإن آل خليفة وافق على منح وسيط مصري، يدعى أحمد عادل عبد الله أحمد، مبلغ 1.5 مليون دولار مقابل الاجتماع بكل نجم .

ونسبت الصحيفة للوسيط القول إن حمد انسحب من الاتفاق بعد دفع 3 ملايين دولار فقط، ولذلك رفع الدعوى لخرق الاتفاق وللمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي لحقت به والتي قدرها بـ 20.9 مليون دولار.

وقالت الغادريان إنحمد من جهته نفى التعهد بدفع الملايين للقاء نجوم بوليوود ومن بينهم أيشواريا راي وأنيل كابور رغم “حماسه الكبير لذلك”.