ماتيس يفضل أن يدفع الآوروببين للناتو و يرفض تشكيل جيش آوروبي

جهينة نيوز

علق وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على دعوة فرنسا وألمانيا إلى تشكيل جيش موحد للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يشكل حجر الزاوية في حماية أوروبا.

وقال ماتيس للصحفيين: "نرى أن حلف شمال الأطلسي، هو حجر الزاوية في ما يتعلق بحماية أوروبا في مجال الأمن. ونؤيد تماما أن تقوم الدول الأعضاء فيه بالمزيد لتحمل العبء".

ويأتي تصريح ماتيس تعقيبا على مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، لتشكيل جيش أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة يستطيع الدفاع عن أوروبا في وجه التهديدات.

ويوم الاثنين، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى بناء جيش متكامل للاتحاد مؤيدة، بذلك فكرة ماكرون كما اقترحت تشكيل مجلس أمن أوروبي لاتخاذ قرارات مهمة وسريعة.

وقالت: "ينبغي أن نعمل على رؤية مفادها أن نبني يوما ما جيشا أوروبيا حقيقيا، وهو لن يكون جيشا مضادا للناتو وإنما إضافة جيدة للحلف".

جدير بالذكر أن فكرة ماكرون تشكيل جيش أوروبي مستقل، تسببت بجدل بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إذ عارض الأخير الفكرة ودعا الدول الأوروبية إلى تقديم "مساهمة عادلة" في حلف الناتو بدلا من ذلك.