إنفجار جسم مجهول في إيران

جهينة نيوز

ادى انفجار جسم مجهول فجر اليوم الاربعاء في احد احياء مدينة كرمانشاه غرب ايران الى الحاق اضرار مادية واصابة امرأة بجراح سطحية.

و قال مساعد قائد قوى الامن الداخلي للشؤون الاجتماعية في محافظة كرمانشاه العقيد محمد رضا آموئي، بشان حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم في حي الهية بمدينة كرمانشاه: انه عند الساعة الواحدة و 6 دقائق من فجر اليوم الاربعاء بالتوقيت المحلي (التاسعة و 36 دقيقة مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، تلقت قوات النجدة بلاغا بوقوع انفجار في حي الهية حيث سارعت وحدة من هذه القوات للتوجه الى مكان الحادث.

وقال العقيد آموئي، ان التحقيقات المبدئية اظهرت بان جسما مجهولا قد انفجر الى جانب سيارة كانت مركونة امام احد المنازل.

وتابع قائلا، ان الانفجار كان شديدا بحيث الحق اضرارا ملحوظة بالسيارة وابواب بعض المنازل القريبة وتحطيم زجاجها.

واوضح بان الانفجار ادى الى اصابة امراة بجراح سطحية حيث نقلت الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال العقيد آموئي انه تبين من التحقيقات المبدئية ايضا بان الجسم الذي انفجر كان نوعا من مواد التفجير يدوية الصنع، ومازالت التحقيقات جارية بهذا الصدد.

فارس