قوات الأمن السوري ساعدت في الكشف عن لوحة فسيفسائية

جهينة نيوز:

عثرت دائرة آثار حمص بالتعاون مع الجهات المختصة على لوحة فسيفسائية تعود إلى الفترة الكلاسيكية في العهد الروماني داخل أحد أحياء مدينة الرستن شمال مدينة حمص بنحو 20 كم.

وذكر رئيس دائرة آثار حمص حسام حاميش أن خبراء دائرة الآثار عثروا بناء على معلومات من الجهات المختصة على لوحة فسيفسائية في أرضية أحد المنازل بحي القلعة في مدينة الرستن.

وبين حاميش أن رسوم وزخارف اللوحة الفسيفسائية تؤكد أنها تعود إلى الفترة الكلاسيكية في العصر الروماني، مشيراً إلى أنه تم الكشف حتى الآن عن مساحة تقدر بنحو 8 أمتار مربعة من اللوحة بواقع 2 عرض و4 طول ولا تزال الأعمال مستمرة للكشف عن اللوحة بشكل كامل.

وذكر رئيس دائرة الآثار أن اللوحة تعرضت للتخريب في بعض أطرافها بسبب محاولة المجموعات الإرهابية اقتلاعها بغية تهريبها إلى الخارج خلال سيطرتها على المدينة قبل اندحارها منها في أيار الماضي، مؤكداً أن هذه الأضرار والأذيات يمكن ترميمها وإصلاحها من قبل خبراء الآثار في الدائرة.

ولفت حاميش إلى وجود أضرار في وسط اللوحة تعود إلى زمن ليس بالقريب وذلك بحسب التقرير الأولى للخبراء الذين يعملون للكشف عن بقية أجزاء اللوحة بهدف المباشرة في ترميمها فوراً.

وتحتوي مدينة الرستن العديد من المواقع الأثرية القديمة التي تعود إلى العصر الروماني ولاسيما القلعة التي تعرضت لأعمال تخريب ونهب وتنقيب غير مشروع عن الآثار من قبل المجموعات الإرهابية خلال السنوات الماضية