الإعلان عن فرص عمل في محافظة الحسكة

جهينة نيوز:

أعلنت مديرية تربية الحسكة عن إجرائها اختبارا لتعيين 198 عاملا من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة يخصص نصفهم لذوي الشهداء والمصابين بحالة عجز تام.

وبينت مديرة التربية إلهام صورخان أن الاختبار يتضمن تعيين 24 مواطنا من حملة شهادة التعليم الأساسي بصفة كاتب من الفئة الثالثة و24 من حملة شهادة التعليم الأساسي بصفة سائق من الفئة الرابعة و 150 من حملة شهادتي الابتدائية والتعليم الأساسي بصفة مستخدمين من الفئة الخامسة .

وأشارت إلى أن عملية تقديم أوراق الراغبين بالاشتراك في الاختبار تبدأ في الثاني من شهر كانون الأول القادم وتستمر حتى نهاية الشهر وذلك في ديوان مديرية التربية وسيتم تحديد موعد إجراء الاختبار في وقت لاحق