سورية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني

جهينة نيوز:

أدانت سورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وصموده البطولي ضد الإرهاب الإسرائيلي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت خلال الأيام القليلة الماضية وكعادتها بتصعيد خطير لعملياتها الدموية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص ضد النساء والأطفال وكبار السن والمنشآت المدنية والمباني السكنية في قطاع غزة المحاصر وشاركت في هذا العدوان الغاشم ضد المدنيين والأطفال طائرات الاحتلال التي استخدمت الأسلحة المحرمة دوليا مما أدى إلى وقوع المئات من الفلسطينيين شهداء وجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضاف المصدر: إن سورية تدين هذا العدوان الإسرائيلي بأشد العبارات وتطالب المجتمع الدولي بوقفه فورا وكشف الطبيعة الإجرامية لـ “إسرائيل” وسياستها خاصة أن استمرار احتلالها للأراضي العربية هو السبب الأساسي للتوتر ونزف الدماء ناهيك عن الدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها لـ “إسرائيل” واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني.

وختم المصدر تصريحه بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وصموده البطولي ضد الإرهاب الإسرائيلي وتطلعه المشروع نحو التحرر والعودة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.