وقفة احتجاجية لطلبة جامعة حلب رفضا لوجود القوات الأمريكية غير الشرعي

جهينة نيوز:

نظم فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في جامعة حلب مساء اليوم وقفة احتجاجية في الساحة الرئيسية للمدينة الجامعية رفضا للوجود الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات تندد بوجود القوات الأمريكية وجميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية وطالبوا بخروجها فورا مؤكدين التمسك بسيادة سورية على كامل أراضيها.

ولفت رئيس فرع حلب للاتحاد الوطني لطلبة سورية عمار كعدة إلى أن طلاب جامعة حلب يحتشدون اليوم ليجددوا رفضهم لأي شكل من أشكال التدخل والعدوان على سورية وليقولوا لا للتدخل الأمريكي في الأراضي السورية.

وأكد مدير المدينة الجامعية حسان قطنجي الرفض القاطع للتدخل الأمريكي السافر في شؤون سورية والذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة وجميع القوانين الدولية.

بدوره أشار فريد العكاب عضو قيادة فرع حلب للاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى أن الوقفة الاحتجاجية تبعث رسالة لكل العالم بأن السوريين هم من يقررون مستقبلهم ويرفضون التدخل الأمريكي في الشؤون السورية فيما رأى ياسر جاويش من كوادر الاتحاد الوطني لطلبة سورية أن التجمع الطلابي هو تأكيد على انتصار سورية ورفضها لأي شكل من أشكال التدخل غير الشرعي في شؤونها الداخلية