الكويت تستدعي «منتسبي الجيش» وتعطل الدوائر الرسمية والمدارس بسبب الامطار

جهينة نيوز:

شهدت الكويت حاليا أمطاراً غزيرة، وسط انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، تعطيل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة يوم غد الأربعاء، واعتباره يوم راحة.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء الكويتي، إنه "نظرا لتنبؤات هيئات الأرصاد الجوية المحلية والعالمية والتي تشير إلى احتمالية تعرض البلاد خلال الساعات القادمة لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة عالية السرعة، وذلك كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين".

كما أهاب المجلس، "من الكافة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر واتباع الإرشادات التي تصدر من الجهات الحكومية الرسمية وتلفزيون الكويت بهذا الشأن".

وفي السياق ذاته، ذكر سكان محليون، بأن السلطات المحلية قد أبلغت السكان بأخذ الحيطة والحذر وخصوصاً في المحافظات الجنوبية.

وناشدت لجنة الدفاع المدني في وزارة الداخلية الكويتية، المواطنين والوافدين، بعدم الخروج من منازلهم فى الوقت الراهن، إلا للضرورة، نظرا لعدم استقرار الطقس وهطول الأمطار بغزارة.

من جهته، اعلن الجيش الكويتي عن رفع درجة التأهب وتجهيز الآليات، واستدعاء منتسبي الجيش استعداداً لتقلبات حالة الطقس التي حذر منها خبراء الأرصاد الجوية، مشيرين الى قدوم سحب رعدية محملة بكميات كبيرة من الأمطار مع الساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء.