قرار بإغلاق صفحات التواصل الاجتماعي للمدارس إلا بموافقة

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة التربية قرارا بإغلاق صفحات المدارس على مواقع التواصل الاجتماعي وطلبت الوزارة من إدارات المدراس أن يترافق افتتاح الصفحة بموافقة من الوزارة

وأكدت رئيسة المكتب الصحفي في الوزارة لــ"جهينة نيوز" أن القرار صدر بغية تنظيم مواقع المدارس على صفحات التواصل الاجتماعي لتوثيقها من قبل مديرية المعلوماتية في الوزارة.

وجاء في القرار بناء على مقتضيات المصلحة العامة يطلب من مديريات التربية في المحافظات التعميم على كافة المدارس التالي:

1- عدم إنشاء أي صفحة باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد أخذ موافقة الوزارة لتوثيق هذه الصفحات لدى مديرية المعلوماتية

2- إغلاق جميع صفحات المدارس على مواقع التواصل الاجتماعي مالم تقترن بموافقة الوزارة.