احباط محاولة تسلل ارهابيين باتجاه نقاط الجيش العاملة بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

تصدت وحدات من الجيش لمحاولات تسلل نفذتها مجموعات إرهابية باتجاه النقاط العسكرية المنتشرة في ريف حماة الشمالي على أطراف المنطقة منزوعة السلاح.

ورصد الجيش مجموعة إرهابية حاولت استغلال الحالة الجوية الماطرة للتسلل من بلدة اللطامنة 35 كم شمال مدينة حماة باتجاه النقاط العسكرية العاملة في منطقة الزلاقيات إلى الجنوب الغربي من البلدة.

وبينت سانا أنه تم التعامل بالأسلحة المناسبة مع المجموعة الإرهابية المتسللة وإيقاع أغلبية أفرادها بين قتيل ومصاب بينما فر الباقون باتجاه البلدة.

وذكرت أن وحدة من الجيش قصفت بالمدفعية محاور تحرك وتسلل المجموعات الإرهابية في تل الصخر شمال غرب مدينة حماة بحوالي 30 كم وأوقعت العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب.

وتنتشر في عدد من القرى والبلدات بريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم جبهة النصرة تحاصر الأهالي وتحاول بشكل متكرر خرق اتفاق منطقة تخفيف التوتر فى إدلب عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه فى محيط المنطقة منزوعة السلاح.