أجهزة جديدة للكشف عن الفيميه وحجز السيارات الاردنية المخالفة

جهينة نيوز

أعلن رئيس فرع المرور العميد خالد الخطيب عن وصول الأجهزة المخصصة للكشف عن نسبة “العتامة” لنوافذ السيارات والتي لايجوز أن تتجاوز نسبة 30%، علماً أن الجهات المعنية مستمرة في قمع هذه الظاهرة؛ مما أدى إلى تخفيفها من شوارع دمشق.

وفي رده على مدخلات أعضاء مجلس المحافظة أوضح الخطيب أن عناصر المرور تقوم بمهامها بكامل طواقهما وطاقاتها وخاصة في عملية تنظيم حركة المرور التي تشهد اكتظاظاً كبيراً، إضافة إلى متابعة خطوط الباصات والنقل، معتبراً أن مراقبة خطوط النقل من مسؤولية المحافظة عن طريق مديري الخطوط ومن ثم إعلامنا لكي يتم تنظيم مخالفات أصولاً.

وقد تطرقت المداخلات في الجلسة الثالثة لمجلس محافظة دمشق إلى ضرورة إزالة السيارات المركونة على جانبي الطريق موزعة في أنحاء المدينة ولاسيما سيارات مجهولة العائدية، ليؤكد معاون قائد الشرطة العميد مأمون العموري أن قيادة الشرطة قامت بأحصائية لجميع السيارات المركونة، وسيتم خلال عشرة أيام إزالة جميع السيارات وإنهاء هذه المشكلة، مشيراً إلى توزع دوريات للشرطة بشكل يومي على المدارس والحدائق والأماكن التي يستوجب وجود الدوريات فيها على مدار الساعة وخاصة في الليل من أجل قمع أي ظاهرة أو مخالفة تسيء للمواطن.

كما طالبت المداخلات بإنارة الشوارع وإصلاح المعطل منها مع التركيز على قمع البسطات المخالفة وتمدد الأكشاك بشكل غير قانوني وحجز أماكن تعوق الحركة المرورية.

ولم تغفل المداخلات استغلال سائقي التاكسي العمومية للمواطن وتقاضي زيادة في التعرفة من دون ضوابط وردع، إضافة إلى عدم تنظيم ومتابعة سيارات العمومي القادمة من الأردن، حيث توجد في شوارع دمشق بشكل مخالف، مما دفع مدير هندسة المرور عبد الله عبود للكشف عن حجز 50 سيارة عمومي أردنية منذ افتتاح معبر نصيب بسبب وجودها بشوارع دمشق وعدم التقيد في المكان المخصص لها.

كما وجه رئيس المجلس المهندس عادل العلبي المعنيين على قطاع النقل بتشكيل لجنة مع أعضاء من المجلس للاطلاع على واقع النقل الداخلي والسرافيس وإعداد المقترحات التي تصب في مصلحة نقل

المواطن وتقديم الخدمة بشكل منتظم

المصدر:البعث ميديا