أنصار الله تنفي استعدادها لتسليم ميناء الحديدة

جهينة نيوز

نفى محمد الخيتي عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" ما تم تداوله عن أن الجماعة على استعداد لأن تسلم ميناء الحديدة شريطة بقاء عناصرها في المدينة.

وقال البخيتي لراديو "سبوتنيك" إن هذه الأنباء تأتي بعد سلسلة انتصارات للحوثيين وتراجع وهزائم متتالية للتحالف العربي.

وفي الوقت نفسه أشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك عودة لطاولة الحوار والمفاوضات، ويكون اختيار رئيس توافقي وحكومة وحدة وطنية مقبولين من جميع الأطراف هو الأساس.

وكان المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية اليمنية، العقيد الركن صادق دويد، قال إن جماعة "أنصار الله" الحوثية قدمت عرضا بتسليم ميناء الحديدة غربي اليمن، مقابل بقائها في المدينة.

وقال العقيد دويد، في تغريدة على "تويتر": "تتوسل الميلشيات الحوثية المجتمع الدولي إيقاف الحرب وتقدم عرض بتسليم ميناء الحديدة مع بقائهم في المدينة".

وأضاف: "المقاومة المشتركة التي تسيطر على أجزاء واسعة من المدينة، ستمنح فرصة للسلام وشرطها الرئيسي خروج الميلشيات من المدينة والميناء".