منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يلتقي اليوم نظيره البحريني وديا

جهينة نيوز

يلتقي منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم مع نظيره البحريني اليوم عند الساعة السادسة في مباراة ودية في العاصمة البحرينية المنامة استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا.

ويلعب منتخبنا في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات الأردن وقرغيزستان والكويت حيث ستقام مباريات المجموعة في الفترة ما بين الثاني والعشرين والسادس والعشرين من آذار القادم في الكويت على أن يتأهل بطل المجموعة الى النهائيات الآسيوية مباشرة بالإضافة لأفضل خمسة منتخبات احتلت المركز الثاني في التصفيات.

وانضم الى تشكيلة منتخبنا اللاعب سيمون أمين قادما من السويد وعلاء الدالي المحترف في العراق وحمزه محناية المحترف في الإمارات وأحمد عليان المحترف في الكويت وسعيد داوود من المانيا.

وتضم التصفيات عشر مجموعات حيث ستلعب بطريقة الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل إلى النهائيات المنتخبات العشرة صاحبة المراكز الأولى مباشرة في حين ستضمن المنتخبات الخمسة التي تحتل أفضل مركز ثان في المجموعات العشر الظهور في النهائيات إلى جانب المنتخب التايلاندي الذي ظفر باستضافة البطولة التي ستجري بداية العام المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.