ماسبب إفراغ حمولة الشاحنات السورية المتجهة للأردن؟

جهينة نيوز

بين رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح لصحيفة" الوطن" ، أن السبب لإفراغ حمولة بعض الشاحنات السورية عند الحدود ونقل حمولتها لشاحنات أردنية هو الأثر المتبقي على هذه الشاحنات من المبيدات والأسمدة المستخدمة في الزراعة، والتي تترك أثراً في المركبات لبعض الوقت عند نقلها للمنتجات الزراعية التي تعرضت لهذه المبيدات والأسمدة، وخاصة عند المبالغة في استخدام هذه المواد.

وأوضح السواح أن ذلك يشمل بعض الشاحنات، لكن الكثير من الشاحنات الخالية من هذا الأثر المتبقي تكمل طريقها من دون أي مشكلة، وأن فترة الانتظار لبعض الشاحنات عند الحدود عادة ما تكون لاستكمال بعض الإجراءات الوقائية حول المنتجات الزراعية المستوردة، والتي تتضمن عمليات فحص واختبار بعض العينات من أجل التأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة لدى الجانب الأردني وخلوها من أي مخالفات.

ولفت إلى أن الحالات التي يتم فيها نقل الحمولات إلى شاحنات أردنية غير موجودة لدى تصدير المواد الأولية والألبسة، حيث تجري عمليات شحن هذه المواد من دون أي معوقات أو تأخير.

وعن حجم الصادرات الزراعية للأردن منذ فتح منفذ نصيب بين أنها تجاوزت 17 ألف طن من الخضر والفواكه، حيث تطورت كميات التصدير منذ الأيام الأولى لعمل المعبر حتى وصلت مؤخراً لتصدير نحو 500 طن يومياً من الخضر والفواكه