حماس: استقالة وزير دفاع الكيان الإسرائيلي اعتراف بالهزيمة وانتصار سياسي لغزة

جهينة نيوز

وصف الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استقالة وزير دفاع الكيان الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بـ"الانتصار السياسي لغزة".

وكتب الناطق سامي أبو زهري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ، إن "استقالة ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وهو انتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال".

​وكان ليبرمان قد أعلن اليوم الأربعاء استقالته من منصبه، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة.

وذكر الوزير الإسرائيلي، في مؤتمر نقل على الهواء مباشرة، أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو بمثابة استسلام إسرائيل للإرهاب".

وتابع ليبرمان "رفضت التسوية مع حماس لأنها تمنحنا هدوء على المدى القصير وتدعم الإٍرهاب".

كما دعا لإجراء انتخابات مبكرة، قائلا "حان الوقت لتبكير موعد الانتخابات"، مضيفا "ليس سرا الخلافات التي سادت بيني وبين رئيس الحكومة وأنا اليوم أعلن استقالتي من وزارة الدفاع".