إقبال شعبي واسع على الجناح السوري في معرض بغداد الدولي

جهينة نيوز

يشهد الجناح السوري في معرض بغداد الدولي إقبالا شعبيا واسعا لليوم الخامس على التوالي حيث حظيت المنتجات الصناعية النسيجية والطبية والتجميلية والزراعية والدوائية السورية باهتمام قل نظيره في سائر الأجنحة الدولية الأخرى في المعرض.

وأكد علي تركماني عضو اتحاد الغرف التجارية والصناعية السورية في تصريح لسانا اليوم أن الإقبال الجماهيري العراقي الكبير على المعرض دليل ثقة عالية بجودة المنتج السوري ورقيه وانسجامه مع المزاج الشعبي العراقي.

وأشار تركماني إلى أن العديد من الشركات السورية أبرمت عقودا مع الموردين العراقيين لتزويد السوق العراقية بمنتجاتها خاصة أنها تعد السوق الأولى للمنتجات السورية.

من جانبه نوه عبد الرضا الحميد رئيس اللجنة الشعبية العراقية لنصرة سورية والمقاومة بالإقبال الجماهيري على الجناح السوري وعده شهادة على نجاح المنتجات السورية في اجتذاب الجمهور العراقي في سوق تتنافس فيها دول عديدة.

وأوضح الحميد لدى زيارة وفد من اللجنة للجناح السوري أن المعروضات السورية تفصح عن أن هذه المنتجات بجودتها ومتانتها وتطورها غدت المنافس الذي لا يضاهى في السوق العراقية التي تشهد عرضا هائلا من منتجات دول أخرى كما تفصح عن أن المواطن العراقي بطبيعته وتراكم خبراته مع السوق غدا ميالا للمنتج السوري أكثر من غيره.

وعبر الحميد عن تطلعه إلى إعادة تجربة المعرض السوري الخاص الناجحة في العام الماضي والاتجاه نحو تأسيس مركز تجاري دائم للمنتجات السورية في بغداد ومثله في المحافظات العراقية الكبرى.

بدوره أكد صادق عباس رئيس غرفة التجارة السورية العراقية المشتركة أهمية وضع الإقبال الجماهيري الواسع على البضائع السورية في خطط توريدها إلى الأسواق العراقية على مدار العام لافتا إلى أن الغرفة تعمل من أجل برنامج يوفر تبادلا دائما للبضائع السورية والعراقية بما يخدم الخطط التنموية في البلدين الشقيقين.

كما أعرب مسؤولو الشركات السورية المشاركة في الجناح عن سعادتهم بالإقبال العراقي الواسع على البضائع السورية باعتباره دليلا على نجاح الصناعة السورية.

وكان معرض بغداد الدولي في نسخته الـ 45 افتتح يوم السبت الماضي بمشاركة نحو 700 شركة ومؤسسة من 18 دولة بينها سورية التي تشارك بـ 21 شركة على مساحة 250 مترا مربعا