رانييري يعود إلى الدوري الإنكليزي من بوابة فولهام

جهينة نيوز

أعلن نادي فولهام المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم، تعاقده رسميا مع الإيطالي كلاوديو رانييري لقيادة الفريق بدلا من المدرب سلافيشا جوكانوفيتش.

وكتب فولهام عبر حسابه في تويتر: "شاهيد خان (مالك فولهام) أعلن تعيينه رانييري مدربا للفريق".

ويعود رانييري بذلك مرة أخرى للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة رائعة قضاها على رأس الإدارة الفنية لنادي ليستر سيتي، ونجح فيها بالتتويج بلقب "البريمير ليغ"، ولكن في هذه المرة الموقف صعب نوعا ما نظرا لوضعية فولهام، الذي يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط جمعها من 12 مباراة.

وسيحاول رانييري الذي أشرف في الموسم الماضي على تدريب نانت الفرنسي، إنقاذ فولهام من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ولا تبدو مهمة المدرب الإيطالي مستحيلة بحكم أن فريقه الجديد يبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن ساوثهامبتون صاحب آخر المراكز الآمنة، كما أن الدوري الإنجليزي لا يزال في مراحله الأولى.

المصدر: eurosport